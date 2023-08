“Il caldo estremo ci sta letteralmente uccidendo: vittime tra persone fragili e lavoratori costretti a stare 10 ore sotto il sole o in fabbrica a 34 gradi. E in tutto questo il governo è troppo impegnato a sovvenzionare le aziende del fossile”. Questo il messaggio con cui Ultima Generazione accompagna il video dell’azione compiuta sabato mattina in Puglia, dove un gruppo di manifestanti ha bloccato la Statale Adriatica a Mola di Bari. La strada è rimasta bloccata nei due sensi per 15 minuti.