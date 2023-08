Mentre in Emilia Romagna aspettano dal governo lo sblocco dei fondi promessi (e per ora arrivati solo in parte nonostante siano passati più di tre mesi dall’alluvione), un appello per la popolazione ancora alle prese con le conseguenze del disastro di maggio arriva dal presidente Sergio Mattarella, ospite del Meeting di Cl a Rimini. “I cittadini della Romagna – e i loro sindaci – non vanno lasciati soli” ha detto il capo dello Stato, raccogliendo gli applausi della platea con in prima fila il governatore Stefano Bonaccini. “La ripartenza – ha aggiunto – delle comunità e, con esse, di ogni loro attività, è una priorità, non soltanto per chi vive qui, ma per l’intera Italia“.