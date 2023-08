Che sulle app per appuntamenti spesso si verifichino “furti di identità” è cosa nota. Spesso utenti segnalano altri utenti fake che usano in modo improprio le foto personali prese da altre piattaforme, ad esempio Instagram. Stessa cosa sembra essere successa ad uno degli artisti più affascinanti e desiderati d’Italia: Marco Mengoni. Su Twitter si è allargata a macchia d’olio la notizia e relativa foto su Tinder del cantautore con un profilo “verificato” e la frase: “Non siate noiosi, io ci provo”. Fan in visibilio e migliaia di messaggi arrivati in direct.

Sempre riservato sulla sua vita privata (ad esempio, sono uscite pochissime immagini della sua estate al mare), Mengoni è rimasto in silenzio, non smentendo né confermando così la notizia ma sicuramente avrà riso sotto i baffi. Noi di FqMagazine abbiamo contattato una fonte vicina all’artista che con una grande risata ha smentito quel profilo Tinder. Di base il cantautore usa poco i social né apparirebbe mai in prima persona se non attraverso i suoi canali ufficiali. Eppure la notizia in queste ore ha destato stupore ma anche entusiasmo da parte dei fan e non solo. Quello che è certo è che Mengoni apparirà sul palco del Power Hits di RTL 102.5 all’Arena di Verona il 29 agosto sulle note di “Pazza Musica” con Elodie.