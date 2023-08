Continua imperterrita l’ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo tutta la penisola da più di una settimana con forte e afoso caldo diurno accompagnato da notti tropicali ma, secondo quanto riporta il sito ilmeteo.it, il peggio deve ancora venire. È prevista infatti per la giornata del 24 agosto l’allerta massima su 17 città italiane classificate con bollino rosso. L’apice della canicola potrebbe addirittura arrivare a rompere alcuni importanti record di temperatura segnati negli anni passati in alcuni centri. Sotto particolare osservazione con bollino rosso ci sono le città di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino, Venezia, Verone e Viterbo. Seguono poi in allerta arancione Ancona, Bari e Campobasso e i centri urbani di Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara e Reggio Calabria dov’è stata invece segnalata un’allerta di tipo giallo.

Gli esperti di meteorologia fanno sapere inoltre che la tendenza in corso, dopo aver raggiunto la sua massima affermazione nel mezzo della settimana, non si arresterà fino a domenica 27 agosto. In concomitanza del fine settimana infatti, l’anticiclone di origine africana che si sta abbattendo sull’Italia perderà improvvisamente forza per lasciare spazio al ciclone Poppea fatto di aria fresca proveniente dal nord Europa e dalle isole britanniche. L’arrivo di un ciclone fresco non arresterà però le allerte meteorologiche. Lo scontro fra le due arie così diverse potrebbe infatti aprire la strada allo sviluppo di forti temporali caratterizzati dalla presenza di grandine di grandi dimensioni. Il crollo termico previsto potrebbe far perdere fino a 12/15 gradi rispetto alle temperature attuali mettendo, forse, un punto definitivo a questa ennesima torrida estate.