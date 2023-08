Aveva 72 anni Antonio Bitonti, morto ieri travolto da un treno sui binari della stazione di Montesano Salentino. Conosciuto come Uccio Show, protagonista di cabaret e anche di spettacoli televisivi (Striscia la notizia, Italia’s got talent, Caduta Libera e Avanti un altro, per citarne alcuni), Bitonti è andato alla stazione con la sua macchina la mattina presto del 21 agosto. Subito dopo l’impatto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, con gravissime ferite alle gambe. È stato dichiarato morto poco dopo. Molti i messaggi di affetto sulla pagina Facebook e tanti i ricordi delle serate trascorse in sua compagnia a eventi o sagre. Al momento le indagini sono in corso, non si esclude un gesto volontario.