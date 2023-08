Un tavolo, quattro sedie, un mazzo di carte e quell’apparente sana competizione necessaria per portare a casa la vittoria. Sono questi gli ingredienti di un pomeriggio qualunque al centro anziani di via Cimabue 6, quartiere Mirafiori Sud a Torino. Proprio qui, venerdì 18 agosto, la situazione è degenerata in uno scontro fisico. I protagonisti (come riporta La Stampa) sono due ultraottantenni, Antonio C. e Michele A., seduti in quel preciso istante uno di fronte all’altro. “Hai giocato una carta sbagliata e mi hai fatto perdere la partita”, avrebbe urlato uno di loro prima di sferrare un pugno in volto al compagno. Colpo che è costato ad Antonio l’intervento dei sanitari a causa dell’occhio destro tumefatto.

Gli animi si fanno cosi sempre più concitati e l’aggressore (tra parole accese e qualche gesto di troppo) prende una sedia tentando di lanciarla addosso al compagno. È in quel momento che gli altri frequentatori del centro anziani si rendono conto della gravità della situazione e decidono di intervenire. L’anziano, dopo essere stato trattenuto una notte in ospedale per accertamenti ed essere stato dimesso il giorno dopo, ha deciso di presentarsi nella caserma dei carabinieri di zona in via Guido Reni per sporgere denuncia contro il compagno aggressore. Nel frattempo nel quartiere non si parla d’altro e, chi conosce bene i due, conferma siano in realtà due soci storici da anni con un carattere fumatino. “In passato si è arrivati a qualche parola di troppo nel centro d’incontro ma mai ad aggressioni fisiche”, ha raccontato un testimone. Su questo fatto è intervenuto anche il Consigliere d’opposizione in quota FdI, Domenico Angelino: “Quanto accaduto è la prova della poca attenzione della giunta per le strutture a suo carico. Presenterò un’interpellanza per far luce su questo episodio e sulla gestione dei centri anziani, a mio avviso tutt’altro che all’altezza”. Cosa accadrà ora? Una certezza su tutte: in via Cimabue 6, per qualche giorno, non si giocherà a carte.