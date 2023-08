Bestemmia in campo: il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della prima giornata, ha squalificato per una giornata il portiere del Frosinone Stefano Turati grazie alla prova televisiva. Turati “è stato chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, udibile ed individuabile senza margine di ragionevole dubbio“, si legge nelle motivazioni.

Turati è l’unico giocatore sanzionato dopo la prima giornata. Tra i dirigenti, un turno di stop è stato inflitto anche al team manager della Salernitana, Salvatore Avallone, per proteste plateali fuori dall’area tecnica. Multe alle seguenti società: Lecce (7.000 euro), Lazio (6.000), Frosinone (4.000), Genoa (4.000).