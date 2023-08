Hanno organizzato tutto nei minimi dettagli. Finte guardie del corpo, bandiere, fogli e palloni per gli autografi: i tifosi del Malaga, sconfortati dalla desolante sessione di calciomercato in cui il club non ha speso nemmeno un euro in cartellini per rinforzare la squadra, hanno deciso di inscenare una geniale protesta in aeroporto. Hanno individuato un turista a caso e lo hanno accolto come fosse il nuovo colpo di mercato della loro squadra del cuore. L’uomo, inizialmente spaesato di fronte all’arrivo di un’orda di persone con la maglia biancoazzurra degli andalusi, si è poi perfino prestato al gioco: ha scattato foto e perfino firmato alcuni autografi. Il video ha fatto il giro del web in Spagna e poi in tutto il mondo: insomma, ha colpito nel segno.

I tifosi del Malaga d’altronde erano abituati a ben altro. Un decennio fa il loro club era arrivato a un passo dalla semifinale di Champions League, eliminato dal Borussia Dortmund per la regola dei gol in trasferta. A parte l’exploit del 2013, il club era una presenza stabile nella Liga spagnola fino al 2018. Poi la retrocessione, la beffa di una finale play off persa e infine la terribile ultima stagione, conclusa in fondo alla Segunda Division. Il Malaga ora deve ripartire dalla Primera Federacion (la terza serie spagnola) e le premesse non sembrano essere le migliori. Ma i sostenitori del club andaluso per ora hanno deciso di buttarla sull’ironia.