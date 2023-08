Nuovo record italiano dello zero termico a 5.328 metri. La misurazione è stata effettuata nella notte tra domenica e lunedì dalla stazione di radiosondaggio di Novara Cameri. A renderla nota è il portale IlMeteo.it, sottolineando che nel nostro Paese è stato superato il record registrato nello stesso momento dalla Svizzera: 5.298 metri, il valore più alto dall’inizio delle misurazioni (1954). Sulle Alpi lo zero termico medio in estate è a 3.800 metri e nella terza decade di agosto a 3.500: il valore, quindi è stato superato di ben 1.800 metri. Per quanto riguarda le temperature massime in quota, sono stati raggiunti 23 gradi a 2.100 metri e 39 gradi a 900 metri.

Domenica dai meteorologi del Cnr era arrivato l’allarme: “Tutti i ghiacciai alpini, a tutte le quote, sono sopra lo zero e la situazione è abbastanza critica”. A Punta Penia, la cima più alta della Marmolada (3.343 metri), domenica intorno alle 17:30 il termometro ha raggiunto i 14 gradi, battendo appena dopo 24 ore il record di 13,3 gradi registrato il giorno precedente. Il 3 luglio del 2022, quando il distacco di una parte della massa di ghiaccio costò la vita a 11 alpinisti, la temperatura era di 12,7 gradi. Il ghiacciaio delle Dolomiti è ancora l’osservato speciale: lunedì già a metà mattinata la temperatura ha raggiunto 11,7 gradi e i record di sabato e domenica potrebbero essere superati ancora una volta.