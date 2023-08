Sono soprattutto le zone di montagna a preoccupare per le conseguenze della terza ondata di calore dell’estate già in corso sull’Italia, il cui picco è previsto tra il 20 e il 23 agosto. A Punta Penia, la cima più alta della Marmolada con i suoi 3.343 metri, intorno alle 16,50 di ieri, 19 agosto, è stata registrata una temperatura di 13,3 gradi. Il 3 luglio del 2022, quando il distacco di una parte del ghiacciaio costò la vita a 11 alpinisti, erano 12,7 i gradi segnati dal termometro.

Sul Monte Rosa, ai 4.554 metri di quota del rifugio più alto d’Europa, Capanna Margherita, sono stati registrati 7 gradi. Non si tratta di un record – nel 2019 erano stati segnati 9,7 gradi – ma è comunque una condizione che allerta gli esperti, soprattutto per il continuo innalzamento della quota necessaria per raggiungere lo zero termico. Nella giornata di oggi 20 agosto, sulle regioni del Nordest è salito fino ai 4500 metri, mentre nei prossimi due giorni i meteorologi prevedono che la lingua calda dell’anticiclone nordafricano posizionato sull’Italia possa portare la quota dello zero termico oltre i 5000 metri. Sulla cima del Monte Bianco sfiorati i 33°C a 1000 metri, “mai accaduto prima in questo periodo”, sottolineano i meteorologi de Ilmeteo.it.

L’anticiclone che dal Marocco arriva ad investire l’Europa Centrale toccherà soprattutto l’Italia Centro-settentrionale, con temperature che nelle città toccheranno picchi di 39-40°C, con temperature oltre la media del periodo di circa 8-10 gradi, mentre a Sud le temperature saranno quasi sempre nella norma. Otto le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Latina, Rieti e Roma. Bollino arancione domenica, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, a Frosinone, Genova, Palermo, Trieste, Veronia e Viterbo, Milano e Napoli. Tra domenica 20 e martedì 22 prevista forte afa in Pianura Padana. 37 °C a Milano, “dove però la temperatura percepita sarà di svariati gradi più alta”.