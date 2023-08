Non accenna a diminuire l’ondata di caldo che ha colpito in particolare il Centro-Nord: domani e dopodomani saranno ancora 16 i capoluoghi da bollino rosso, in cui cioè persistono “condizioni a elevato rischio per tre o più giorni consecutivi”, con conseguente allerta dei servizi sanitari e sociali. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona.

Bollino arancione, invece – “Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione” – per Venezia e Viterbo. Mentre restano da bollino giallo – condizioni che possono precedere il livello arancione – Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria.