Una maxi rissa tra circa 70 minorenni tra gli 11 e i 16 anni è scoppiata in due distinti “round” nella serata di venerdì 18 agosto nel luna park “Parco Lido” di Ostia, a Roma. Le violenze sono state scatenate dallo sguardo di troppo di un coetaneo e si sono allargate alle corrispondenti comitive di adolescenti, tra cui erano presenti anche numerose ragazze.

“Ho visto nel parcheggio un gruppo di più di settanta ragazzini, all’improvviso è scoppiata la rissa e alcuni di loro hanno cominciato a picchiare selvaggiamente un ragazzino loro coetaneo”, racconta l’uomo che ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. “Ho iniziato a urlare dicendo agli altri di separarli perché lo stavano picchiando con ferocia, ma inutilmente”. Chi non era intento a picchiare incitava gli altri e riprendeva la scena con gli smartphone. All’arrivo della polizia gli adolescenti si sono dileguati ma, poco più in là, nei pressi della fermata dell’autobus, un nuovo violento tafferuglio ha invaso il marciapiede costringendo le decine di passanti a spostarsi completamente sulla strada. Diversi i minori identificati, mentre non risultano feriti recatisi in pronto soccorso.