Un nuovo sciame sismico è iniziato nell’area dei Campi Flegrei, nel Napoletano. Dalle prime ore di lunedì si sono registrate decine di scosse di magnitudo superiore a 0.5, con una massima di 2.5. Si tratta della seconda ‘onda’ dopo le 115 scosse in 18 ore – con magnitudo massima 3.6 – dello scorso 18 agosto. Non si segnalano danni a cose o persone, ma la popolazione è in allerta e in molti alle prime luci dell’alba si sono trasferiti in strada.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore 4.48, ora locale, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei”, ha spiegato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, lunedì mattina confermando i 18 terremoti in poche ore. E ha assicurato che l’amministrazione, insieme alla Protezione Civile, “segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

Dopo gli oltre cento sismi del 18, di cui sette con magnitudo superiore a 2, alcune scosse si erano registrate anche il 19 agosto con epicentro nel golfo di Pozzuoli e un’intensità massima di magnitudo 2.