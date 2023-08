Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto il 18 agosto lungo la Cassia, in località Cesano, in direzione Roma a causa di un’auto che viaggiava a tutta velocità contromano. Intorno alle 11 il veicolo ha urtato tre macchine che viaggiavano in direzione opposta e corretta. Il video è stato diffuso sui profili social di Welcome to favelas