Oltre 1.400 chilometri quadrati che per almeno tre mesi saranno inaccessibili. Sigillati. L’area nella regione russa di Voronezh, nel sud ovest del Paese, al confine con l’Ucraina è stata chiusa a causa di un focolaio di antrace e il governatore della regione, Alexander Gusev, ha dichiarato lo stato di emergenza.

Banditi anche lo spostamento e il macello di bestiame, l’esportazione di carni e latticini, così come la produzione e l’esportazione di alimenti per animali. Sono state adottate “misure preventive ed epidemiologiche” per localizzare il focolaio, si precisa. L’antrace è una infezione batterica che può essere trasmessa all’uomo, anche con contatto diretto con le spore o con animali infettati. Il mese scorso, diversi residenti della regione di Tuva hanno contratto l’antrace dopo aver consumato carne di cavallo infettata. A marzo altri casi erano stati segnalati in Chuvashia, in relazione al macello illegale di bestiame non registrato.