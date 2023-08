Cresce negli Stati Uniti l’allarme per la diffusione di un nuovo letale mix di sostanze. All’oppiaceo sintetico fentanyl (che ha già causato una vera e propria epidemia e fino a 300 morti al giorno) viene mescolata la xilazina, la droga zombie conosciuta anche come “Tranq”. Quest’ultimo è un forte tranquillizzante non a base di oppiacei usato per sedare i cavalli. Per effetto dell’unione delle due sostanze l’effetto narcotico viene potenziato e allungato, con conseguenze devastanti anche perché non esiste un antidoto efficace.

Chi utilizza questa droga sviluppa spesso anche gravi ferite a causa dei danni ai vasi sanguigni che possono portare alla necrosi dei tessuti. La Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti ha emesso un avviso urgente di pubblica sicurezza dopo che la presenza di xilazina è stata segnalata in numerose città. I decessi associati alla nuova droga che sta spopolando per le strade sono quadruplicati dal 2019, facendo salire all’11% le morte legate in qualche modo al fentanyl. La Casa Bianca è in campo per cercare di fermare la diffusione della nuova droga, scoperta per la prima volta agli inizi degli anni 2000 a Puerto Rico.

La xilazina, secondo la Drug Enforcement Administration, è disponibile per il pubblico online tramite siti che non richiedono alcuna documentazione o prova della professione veterinaria, nella quale il farmaco è legalmente usato. Fino a poco tempo fa un chilogrammo di xilazina veniva venduto da fornitori cinesi online a un prezzo di 6-20 dollari. Un prezzo basso che la rende molto popolare. Precursore del fentanyl è stato il farmaco Oxycontin prodotto dalla casa farmaceutica Purdue, diffusamente somministrato in passato nonostante la dipendenza che crea, anche in conseguenza di una spregiudicata campagna pubblicitaria del produttore coadiuvato dalla società di consulenza McKinsey.