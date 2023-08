Donald Trump continua a guidare, con ampissimo margine, la graduatoria delle preferenze tra gli elettori repubblicani. Nonostante le nuove incriminazioni, l’ex presidente raccoglie il 62% dei gradimenti. In seconda posizione con il 16% c’è il governatore della Florida Ron DeSantis. Poi l’imprenditore Vivek Ramaswamy con il 7% e l’ex vicepresidente Mike Pence che ha il 5%. Ultimo tra i potenziali candidati nella corsa alla Casa Bianca il senatore del South Carolina Tim Scott il 3%. Emerge da un sondaggio Cbs-YouGov che conferma il largo vantaggio di Trump che era già stato fotografato da precedenti rilevazioni. Le primarie per determinare il candidato democratico ed attuale presidente Joe Biden si svolgeranno tra gennaio e giugno del 2024 in tutti gli stati americani. Le elezioni presidenziali si terranno poi il 5 novembre del 2024. Trump aveva ufficializzato la sua candidatura nel novembre dello scorso anno. Da allora il vantaggio nei confronti dei concorrenti repubblicani è progressivamente aumentato. Nel caso di una sfida Trump-Biden per la Casa Bianca le ultime rilevazioni registrano un potenziale testa a testa.