Fiori d’arancio per Luisa Corna, che il prossimo 9 settembre sposerà Stefano Giovino, ufficiale dei carabinieri. Lo rende noto il Giornale di Brescia, svelando che la cerimonia avrà luogo a Palazzolo sull’Oglio, nel bresciano, alle ore 11 alla “Madonnina”, il santuario della Madonna di Lourdes. Per la cantante si tratta del primo matrimonio. In passato è stata legata all’ex calciatore dell’Inter Aldo Serena, al cantante Alex Britti e al modello Valerio Foglia Manzillo. Poi nella sua vita è arrivato Giovino, del quale nel 2016 aveva detto: “È un ufficiale dei carabinieri, è più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita”. Comandante della Compagnia di Chiari dall’agosto 2014 al settembre 2018, Stefano Giovino si è trasferito prima a Brindisi e poi a Livorno, dove attualmente comanda il reparto Supporti del Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania. La coppia si sarebbe dovuta sposare già in passato, ma il tutto era stato rimandato a causa del Covid.