Sam Asghari è pronto a rivelare “dettagli imbarazzanti” su Britney Spears qualora la cantante non rivedesse l’accordo prematrimoniale. Un’indiscrezione che arriva a poche ore dalla notizia del divorzio tra la popstar e il personal tranier sposato nel 2022. La nuova tegola nella vita sentimentale di Britney fa sfregare le mani ai media internazionali: benché l’artista sia in pausa dalla propria carriera da anni, l’attenzione morbosa nei suoi confronti non accenna a diminuire. Basta dare uno sguardo al Mirror, che in meno di 48 ore ha prodotto una quantità esorbitante di articoli che gravitano intorno al divorzio di “Miss American Dream”. Nonostante il movimento ‘Free Britney’, il mondo è pronto per assistere all’ennesima caduta della star nei confronti della quale, da 15 anni, non si fanno sconti. E a quanto pare anche Asghari non ha intenzione di fargliene.

Come riportato dal tabloid inglese Spears sarebbe vittima di un ricatto da parte di Sam. Prima del matrimonio i due hanno siglato un accordo che il modello vuole rivedere alla luce degli ultimi fatti. Si dice infatti che alla base della furiosa lite tra di loro ci sarebbe un tradimento da parte di Britney, e in vista del divorzio Asghari vuole ridiscutere l’accordo prematrimoniale che prevede che i soldi guadagnati dalla cantante prima delle nozze non entrino nelle dispute legali di un eventuale divorzio. Clausola che Sam vuole ritrattare, forte di “dettagli imbarazzanti” che potrebbero convincere Britney a cedere al ricatto. Che Sam Asghari diventi l’ennesima persona pronta a campare di rendita sulle spalle della star? Un copione già visto tante volte in passato, e che forse si ripeterà.