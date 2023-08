C’è una scoperta ammantata di mille misteri che ancora una volta riaccende l’attenzione sui Cavalieri Templari, monaci e combattenti dalla veste bianca decorata da una croce rossa. Sono le otto tombe tornate alla luce in un paesino del Regno Unito, nello Staffordshire. E ora l’interrogativo degli studiosi, degli storici e dei tanti appassionati di una delle epopee più controverse del cristianesimo è: che cosa ci fanno quelle otto sepolture in una chiesetta quasi dimenticata, in un piccolo villaggio?

La spiegazione arriva dallo studioso che ha fatto la scoperta, Edward Spencer Dyas . Che ora ipotizza: quella di St Mary potrebbe essere una delle chiese templari più importanti del Paese. Qual è il motivo? I legami del tempo con “il più grande cavaliere d’Inghilterra” del Medioevo. Si chiamava William Marshal, primo conte di Pembroke. In italiano la sua figura è nota come Guglielmo il Maresciallo e le sue vicende sono state accostate a quelle di Lancillotto.

La chiesa, alla periferia del Black Country, fu costruita all’inizio del XII secolo. Era un’epoca in in cui i Templari stavano creando precetti (secondo la Regola, la milizia dei Templari si divideva in squadroni, capeggiati da un comandante) in tutta la Gran Bretagna. Ognuna delle tombe presenta una croce templare inscritta all’interno di doppi cerchi. Una delle sepolture espone anche il simbolo dei Crociati, dando forza all’ipotesi che il Cavaliere fosse sia un Templare sia un Crociato dell’antico ordine militare.

Ai piedi della stessa tomba c’è anche una Croce Templare, variazione di quella di Gerusalemme. Questa circostanza rivela che l’ignoto cavaliere ha fatto parte dell’Ordine dei Templari al Monte del Tempio, proprio in quella che oggi è la Città Santa per tre religioni. Uno dei “Pauperes commilitones Christi Templique Salomonis”, “Poveri soldati di Cristo e del Tempio di Salomone”. Oggi i ricercatori concordano: “Questa scoperta è stata confermata come una unica. La più antica società templare in Gran Bretagna, che conserva i registri di tutti i siti templari, ha confermato che non era mai stata registrata in precedenza”.

La cripta segreta è nascosta sotto una chiesa ed è stata scoperta per caso. Gli storici hanno studiato le vetrate colorate che raffigurano una serie di stemmi. C’è anche quello di Hugh Mortimer di Chelmarsh che sposò Agatha de Ferrers, nipote di Isabel de Clare e William Marshall. Le scoperte lo hanno portato alla conclusione che “la chiesa di Enville è una delle più importanti chiese templari in Inghilterra”. Marshall è il personaggio fondamentale. Il nome intorno al quale ruota tutto questo mistero. Morì a 73 anni nel 1219 e fu sepolto nella Temple Church di Londra dopo essere stato investito nell’ordine dei Cavalieri Templari sul letto di morte.

In un’indagine che può ricordare le ricerche del professor Robert Langdon nel Codice da Vinci di Dan Brown, al team del ricercatore è stato dato libero accesso alla chiesa. Ma non è stato trovato alcun documento storico. La fase successiva? Le ricerche negli archivi ecclesiastici. Perché si pensa che negli archivi vaticani ci sia un catalogo di tutte le tombe templari.