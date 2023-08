“Se mi sono pentita di qualcosa? Ho rifiutato di fare, e di questo mi sono pentita amaramente ad oggi, la pubblicità del provolone Auricchio, perché io le robe da mangiare non le volevo fare”. Simona Ventura si confessa nel corso di un’intervista al podcast Gurulandia. La conduttrice ammette di aver declinato un’offerta di lavoro di cui a posteriori si è pentita non poco. “Facevo le macchine, ho fatto H3G, il primo videofonino, adesso è talmente normale. Ho fatto Omnitel, parliamo dell’anteguerra, ma anche macchine assolutamente, però no alle robe da mangiare”. Quindi l’esilarante conclusione: “E mi ricordo che il mio agente pianse perché rifiutai il provolone Auricchio“.