Si sposa e rischia di non poter partecipare alla festa del suo matrimonio. Il motivo? Una reazione allergica. La storia arriva da Ciampino (Roma) e vede come protagonista la 29enne Verdiana Richetti. Il 21 luglio scorso la giovane sposa stava celebrando i festeggiamenti per le nozze con il marito Jacopo Castellani e gli invitati quando ha mangiato il risotto al tartufo e more ed è successo l’imprevedibile. Le è comparsa un‘orticaria improvvisa con bolle rosse ovunque, motivo per cui la giovane sposa è stata costretta ad abbandonare la festa e correre al pronto soccorso dell’ospedale San Sebastiano di Frascati.

Qui, cercando di cogliere il lato positivo, si è mostrata sorridente con il suo abito color avorio e l’ago nel braccio. Per fortuna, però, dopo più di un ora di osservazione, grazie alla terapia a base di cortisone, antistaminici e pantorc è riuscita a tornare in tempo al suo banchetto nuziale. “Ho avuto un attacco allergico – ha raccontato la donna che lavora come commessa in un negozio dei Castelli – per fortuna i medici hanno fatto tutto il possibile per farmi tornare al ristorante almeno per i saluti, ero preoccupata soprattutto di non tornare più al matrimonio, con tutti gli invitati e mio marito che mi stava aspettando”.

Poi ha spiegato: “Sono allergica a una proteina che sta in moltissimi alimenti, si chiama L.T.P, però quello che l’ha scatenata sono state le more, che non avevo mai mangiato e solo dopo ho scoperto che fanno sempre parte della proteina a cui sono allergica”. Infine, ha concluso ringraziando il personale del locale che l’hanno soccorsa per primi. Tornata a Casa Maggiolina, gli invitati erano ancora tutti presenti e, tirando un sospiro di sollievo, Verdiana e Jacopo si sono potuti godere dei balli sfrenati tutta la notte.