Il tanto discusso duello a colpi di arti marziali tra Mark Zuckerberg e Elon Musk continua a tenere banco. L’incontro è atteso da milioni di persone di tutto il mondo ma adesso il rischio che questo non avvenga è sempre più tangibile. Cosa è successo? Dopo che nei giorni scorsi era scattato il toto-luogo per la location che avrebbe dovuto ospitare il combattimento, ora il fondatore di Meta ha accusato il Ceo della Tesla di essere “poco serio” e gli ha dato l’ultimatum per stabilire la data della sfida.

Solo pochi giorni fa i due miliardari avevano confermato il combattimento ma adesso Zuckerberg su Threads – piattaforma social concorrente di Twitter – ha rimescolato le carte in tavola: “Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che Elon non sia serio ed è giunto il momento di darsi una mossa. Io gli ho proposto una reale data. (…) Elon non vuole confermare una data, poi dice che ha bisogno di un intervento chirurgico, e ora chiede di fare un giro di pratica nel mio cortile. Se Elon dovesse mai prendere sul serio una vera data e rendere l’evento ufficiale, sa come raggiungermi. Altrimenti, è ora di andare avanti. Mi concentrerò sulla competizione con persone che prendono sul serio questo sport”, ha affermato. Il giorno proposto da Zuckerberg era il 26 agosto ma al momento non ha trovato conferma. Non resta che attendere la replica di Musk.