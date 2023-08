Hanno calcato le passerelle di tutto il mondo rivoluzionando un sistema, facendo la storia e arrivando a dettare le regole della Moda. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Naomi Campbell (oggi 53 anni), Cindy Crawford (57 anni), Linda Evangelista (58 anni) e Christy Turlington (54 anni). E adesso, a distanza di 33 anni dalla famosa foto di Peter Lindberg che per la prima volta le aveva immortalate insieme sulla copertina di Vogue del gennaio del 1990, la rivista ha voluto fare un tuffo nel passato ricreando la stessa immagine per la copertina di settembre dell’edizione britannica, l’ultima, la più importante, sotto la direzione di Edward Enninful.

Tuttavia, la scelta artistica di vestire le quattro supermodelle di nero e posizionarle su uno sfondo grigio non è stata accolta di buon grado dai fan che in men che non si dica hanno acceso una polemica sui social: “Dal punto di vista creativo avrebbero potuto fare QUALSIASI cosa, invece sembra un funerale“, ha scritto un utente. E ancora: “Siete qui a far sembrare le supermodelle delle casalinghe in un numero di settembre… La mancanza di rispetto è troppa”, ” “La posa è strana. È come se tutti avessero fatto i loro scatti singolarmente e li avessero comprati insieme”. Altri, invece hanno accusato il magazine di aver aggiunto dei ‘ritocchini’: “Avreste dovuto licenziare Photoshop. Queste donne sono belle senza”, “Il ritocco è pazzesco!!”.

Ma non solo copertine per le Super4 che insieme alla mancata Tatjana Patitz, morta nel gennaio di quest’anno per un cancro al seno, hanno fatto la storia dell’alta moda. Proprio a settembre, infatti, su Apple Tv le ormai ultra cinquantenni saranno le protagoniste di una docu-serie ‘The Super Models’, diretta da Larissa Bills e dal premio Oscar Roger Ross Williams. “Come modelle, non abbiamo alcun diritto sulla nostra immagine, quindi è bello essere partner della nostra eredità, raccontarla con le nostre stesse parole”, ha dichiarato Naomi Campbell.