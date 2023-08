Dopo diverse settimane di “discussioni costruttive e positive tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé, il giocatore è stato reintegrato in squadra da questa mattina”. A dare l’annuncio è lo stesso Psg in una nota nel suo sito ufficiale. L’attaccante francese era stato escluso dai convocati per la prima partita di campionato giocata contro il Lorient il 12 agosto e pareggiata 0-0 dalla squadra parigina, ma ora è tornato ad allenarsi in gruppo. Nasser al-Khelaïfi, presidente del Psg, si recherà al centro di allenamento di Poissy, dove dovrebbe incontrare di nuovo Mbappé e discutere con lui del suo rapporto futuro con la società.