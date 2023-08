Guardare le stelle cadenti in totale comodità? Da sempre sappiamo che per ammirare al meglio il cielo stellato bisogna recarsi in luoghi isolati e bui, che spesso con il confort di casa non hanno nulla in comune. Eppure, non è stato così per un turista in vacanza in Salento che, per non ‘spaccarsi’ la schiena sugli scogli, ha pensato bene di allestire la sua postazione portando in riva al mare nientemeno che un letto matrimoniale.

L’accaduto risale alla notte di San Lorenzo a Torre San Giovanni ed è stato immortalato la mattina seguente da una signora del posto, rimasta scioccata nel vedere il grande letto munito di materasso e lenzuola sulla scogliera della località marina di Ugento. “Stavo passeggiando come faccio sempre all’alba e non ho potuto fare a meno di notare quel lettone piazzato lì sugli scogli. Con il permesso della persona, l’ho fotografato”, ha detto la signora Rosina Preite, come riportato da Il Mattino. Che sia un modo alternativo per godersi lo sciame di meteore non c’è nulla da dire, ma il come sia riuscito a trasportarlo sin lì indisturbato resta un mistero.

Intanto, la foto della signora Rosina è diventata virale sul web dove gli utenti si sono divisi tra chi ha elogiato come “geniale” la trovata dell’uomo e chi invece non ha risparmiato critiche, sottolineando – oltretutto – come il gesto sia irrispettoso nei confronti della natura. A quest’ultima categoria appartiene il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, che ha commentato lapidario: “È roba da TSO, da ricovero. Cose che non riesco a capire. Come si fa a portare un letto di ferro sugli scogli? È anche pericoloso. Faremo delle verifiche”.