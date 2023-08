Quanto si è disposti a spendere per trovare l’anima gemella? Nell’era del consumismo, anche Cupido ha infatti un costo. Così, Tinder, l’app più famosa al mondo di incontri, è pronta a rilasciare una versione premium davvero costosa. La casa madre “Match Group” ha confermato negli ultimi giorni di star lavorando ad una versione élite, Tinder Valut, con prezzi “sostanzialmente superiori alle attuali offerte di Tinder”. Se attualmente all’interno dell’applicazione (che ad ora conta oltre 75 milioni di utenti attivi in tutto il mondo) sono presenti tre pacchetti con prezzi mensili che variano da 8.99 a 16.99 euro, Tinder Valut viaggerà su tutt’altre cifre.

Si parla infatti di un costo indicativo di 500 dollari al mese per entrare nella versione di lusso, potendo ottenere così benefit davvero esclusivi. Quali? Un servizio di consulenza attivo 24 ore su 24 per trovare il match corrisposto, uno status speciale per avere priorità nel feed dell’applicazione rispetto gli altri utenti (più influenti e ricchi, dal momento che possono permettersi una cifra mensile così elevata). Neanche a dirlo, Bernard Kim, ceo di Match Group, ha ammesso chiaramente in alcune interviste che questa strategia avrebbe come scopo principale quello di spingere i profitti dell’applicazione.

Una sorta di supermercato dell’amore, dove si potrà cercare e richiedere l’anima gemella perfetta con caratteristiche fisiche e caratteriali precise. Una considerazione, più che doverosa, è ovviamente la non sicurezza nell’uscire con utenti conosciuti sull’applicazione che promette di trovare l’amore della propria vita. Tinder stessa infatti ricorda che “l’obiettivo principale dei suoi iscritti è trovare una persona con cui costruire una relazione seria al di fuori”. Un dato interessante riguarda anche la percentuale di iscritti in piattaforma appartenenti alla Generazione Z: il 40%. In un mondo sempre più frenetico e social, anche trovare l’amore (a quanto pare) ora ha un costo. E che costo.