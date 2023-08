“Ha definito l’interpretazione del vertice ‘maliziosa’? Mi aggiungo alla malizia: è evidente che da oggi, non essendoci una controproposta, la palla è stata buttata in tribuna. Hanno detto ‘ci rivolgiamo al Cnel‘. Ricordiamoci che tutti volevano abolirlo, ma oggi il governo lo valorizza“. A dirlo, ospite a In Onda, su La7, è stato il presidente del M5s, Giuseppe Conte, dopo l’incontro delle opposizioni col governo guidato da Giorgia Meloni sul salario minimo. “Non ci riusciranno – ha aggiunto Conte – perché nel frattempo lanceremo una grande raccolta firme, e quando torneremo ai lavori parlamentari, dovranno fare i conti col Paese”.

Video La7