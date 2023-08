Cristian Totti dice addio alla Roma. Dopo 9 anni il primogenito di Francesco e di Ilary Blasi lascia la squadra giallorossa per diventare un calciatore della Primavera del Frosinone. Lo fa sapere lui stesso scrivendolo nella bio di Instagram e dedicando un post proprio a questo momento di passaggio nella sua carriera: “Sono passati nove anni da quando ho indossato per la prima volta la maglia della Roma, e ora è arrivato il momento di dire addio a quella che per me è sempre stata una seconda famiglia” scrive Cristian, che prosegue: “Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questi anni di duri sacrifici e grandi obbiettivi. Spero che nella mia nuova avventura avrò la fortuna d’incontrare ancora una squadra unita come la nostra, sempre pronti a sostenerci nelle difficoltà e motivarci a vicenda. Vi ringrazio per essere stati dei grandi professionisti. Mi avete ispirato a diventare una persona migliore e se oggi ho potuto cogliere questa opportunità è grazie a quello che ho potuto imparare lavorando accanto a voi, in questa splendida famiglia. Per sempre nel cuore…”.