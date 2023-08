“Mi piacerebbe tornare alla Rai e chiudere lì la mia carriera”. Piero Chiambretti ha sganciato la bomba durante l’incontro a la Terrazza della Dolce Vita, il salotto culturale, ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini. Tra battute, aneddoti, ricordi e risate la “piccola peste” della tv ha spiazzato tutti con una confessione inaspettata sul suo futuro televisivo. Il suo ultimo show, La tv dei 100 e uno, non è stato riconfermato nei palinsesti di Canale 5 e proprio dopo l’ultima puntata – che chiuse in leggero rialzo intorno al 14% di share, cifre certamente non esaltanti -, Chiambretti disse: “Sparisco nel nulla, lascio tutta la televisione a chi la sa fare e al pubblico che vuole altre proposte. Ma non lascio la tv”. Frase subito interpretata come un addio al piccolo schermo anche se in realtà era piuttosto una sorta di “pit stop” tecnico in attesa di chiudere la trattativa in corso con Mediaset.

Ecco però il coup de théâtre, dialogando con l’amica e collega Simona Ventura: “Mi piacerebbe tornare alla Rai e chiudere la carriera, però alla Rai è più facile uscire che entrare in questo momento, quindi non so, io ci terrei”, ha ammesso. Del resto, è grazie a Mamma Rai che la sua carriera è decollata, prima con la tv dei ragazzi poi con programmi diventati cult come Il portalettere, poi ancora Il laureato e più avanti con Chiambretti c’è e il Festival di Sanremo condotto con Mike Bongiorno e Valeria Marini. “Viviamo in una giungla, diciamo la verità. La televisione che abbiamo fatto per vent’anni era una signora televisione, si potevano fare belli e brutti programmi, però c’erano progetti, c’erano dirigenti che parlavano la nostra lingua, alcuni vagamente schizofrenici, non posso fare dei nomi, Carlo Freccero, però ci si divertiva da pazzi”, ha ammesso. Il futuro? “Sono curioso di vedere che cosa succederà. Ho letto e non so se è una fake news che Santoro anche lui passa a Mediaset. La Annunziata se ne va non si sa dove, andremo insieme in vacanza”, ha detto. Dunque, Chiambretti guarda alla Rai? Per ora nel suo orizzonte lavorativo dovrebbe esserci ancora Mediaset: Pier Silvio Berlusconi stima molto il conduttore torinese e ha ammesso di avergli offerto un programma in onda in seconda serata su Canale 5, con la possibilità di due appuntamenti speciali in prime time.