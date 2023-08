Isobel Kinnear e Giovanni Cricca avevano fatto sognare i fan dell’ultima edizione di Amici. Quando durante il programma si erano lasciati in molti hanno continuato a sperare in un ritorno di fiamma. Che si fossero riavvicinati si sapeva già, poiché a giugno erano stati paparazzati mano nella mano tra le strade di Roma. Ma adesso, a distanza di mesi, i due ex concorrenti del talent sono usciti allo scoperto e si sono mostrati con diversi scatti romantici. E tra questi, a dissipare ogni dubbio, ci sono due baci. La galleria di foto che immortala i diversi momenti passati insieme è stata pubblicata dai due ragazzi l’8 agosto in occasione del compleanno del cantante. Benché si siano già allontanati una volta, questa volta sembrano decisi a fare sul serio. Come ha dimostrato lo stesso Cricca quando ha ricondiviso nelle sue stories le immagini con la scritta “I love you (Ti amo)“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isobel Fetiye Kinnear (@isobel_kinnear)