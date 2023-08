“Gli effetti del taglio al reddito di cittadinanza in alcune aree sono devastanti è come se una bomba fosse caduta sul territorio”. È il presidente della Municipalità Scampia-Secondigliano Nicola Nardella a lanciare l’allarme sulle conseguenze, in particolare al Sud, dell’abolizione della misura targata M5s. A Napoli, proprio nel quartiere in cui c’era il maggior numero di percettori (circa 36mila, ndr), il Movimento 5 stelle ha organizzato una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione e mettere in campo proposte alternative da presentare alle Regioni. “Abbiamo ogni giorno decine di cittadini disperati che si rivolgono a noi alle Municipalità per cercare di essere inseriti in progetti lavorativi per essere aiutati in qualche modo – dice Nardella – col taglio al reddito si è acutizzato quel processo di disgregazione sociale ma non spetta a noi aiutarli, non abbiamo nemmeno le risorse per farlo, ci deve pensare il governo che ha tagliato il sussidio promettendo lavoro e corsi di formazione, ma dove sono?”.

All’incontro ha preso parte anche l’assessore al Welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese che parla di confusione totale per i cittadini. “Al momento tra le oltre 160mila famiglie a cui viene tolto l’unico strumento di sopravvivenza regna il caos – dice – non ci sono elenchi delle fasce deboli, non ci sono progetti chiari di reinserimento nel mondo del lavoro, inoltre chi perderà il reddito riceverà da gennaio l’ADI (assegno di Inclusione) ma non è immediato, bisognerà rifare la domanda e questo creerà nuova confusione e una mole di lavoro enorme per l’esiguo personale comunale. Chi ha pensato a questo decreto – conclude Trapanese – non ha tenuto minimamente conto nemmeno della semplificazione”. Di attacco alla dignità delle persone invece parla il coordinatore campano dei pentastellati Salvatore Micillo. “Hanno tagliato la dignità a chi non riesce a mettere nemmeno il piatto a tavola – spiega – il reddito, andava certo migliorato ma restava l’unica cintura a difesa di chi non arriva a fine mese”.