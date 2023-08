È morto in ospedale il tifoso 29enne dell’Aek Atene accoltellato nella notte tra il 7 e l’8 agosto dagli ultras della Dinamo Zagabria. Gli scontri tra le due tifoserie sono avvenuti alla vigilia del terzo turno preliminare di Champions League tra la squadra greca e quella croata. I gruppi sono entrati in contatto fuori dallo stadio di casa, Agia Sophia, dell’Aek Atene, nel quartiere Nea Philadelphia, dove alle 20.45 di oggi, 8 agosto, era previsto il calcio d’inizio. La Uefa ha comunicato che, in seguito alla morte del tifoso greco, il match è stato rimandato. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine elleniche, sono stati effettuati 96 arresti e quattro greci e quattro croati sono stati trasportati in ospedale per lesioni varie. Secondo la polizia ateniese, oltre ai circa 200 tifosi della Dinamo Zagabria, erano presenti anche supporters del Panathinaikos, altra squadra della capitale, rivali dell’Aek. Nella riunione sulle misure di sicurezza avvenuta questa mattina, la squadra dell’Aek ha dichiarato di ritenere la Dinamo Zagabria e la polizia greca corresponsabili di quanto accaduto.

Attraverso un nota, la Uefa ha condannato “con la massima fermezza gli spaventosi incidenti che si sono verificati ieri sera ad Atene e che hanno provocato la perdita di una vita”. “Pur esprimendo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima, all’Aek Atene e ai suoi tifosi – si legge -, vorremmo ribadire che la violenza non ha posto nel nostro sport e ci aspettiamo che i responsabili di questo terribile atto siano arrestati e consegnati alla giustizia presto”. Da Nyon fanno sapere che la partita verrà recuperata o venerdì 18 agosto o sabato 19 agosto 2023, mentre il match di ritorno, in programma a Zagabria il 15 agosto, sarà disputato regolarmente. Per entrambe le partite è proibito l’accesso allo stadio alle tifoserie ospiti e “saranno attuate tutte le misure di sicurezza necessarie”, conclude la Uefa.