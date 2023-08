C’è un “mi piace” su Facebook da parte del sottosegretario all’Ambiente, Claudio Barbaro (FdI), a un post del suo capo segreteria Ettore de Conciliis de Iorio, che difende le affermazioni di Marcello De Angelis sulla strage di Bologna. Il caso, sollevato da Repubblica, apre un nuovo fronte di imbarazzo per il governo nella polemica sulle parole di De Angelis, il capo comunicazione della Regione Lazio che ha negato le responsabilità neofasciste nella strage di Bologna, scrivendo di avere la “certezza” dell’estraneità di Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini, i tre terroristi neri condannati in via definitiva per l’attentato. Secondo De Conciliis, avvocato di origine avellinese, la critica di De Angelis alla verità giudiziaria è “un suo diritto”, come “è un diritto degli uomini liberi esprimere un dissenso su ogni atto o provvedimento della pubblica autorità”: e per argomentare la tesi cita i principi di libertà di espressione e di opinione contenuti in “tre fonti autorevoli”, la Dichiarazione universale e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Costituzione italiana.

“A prescindere dal merito delle dichiarazioni, ogni pietra adoperata per lapidare Marcello è una pietra scagliata contro un diritto fondamentale dell’uomo libero”, è la conclusione del post. E tra i like, appunto, c’è anche quello di Barbaro, sottosegretario in quota FdI del ministero guidato da Gilberto Pichetto Fratin, già senatore della Lega e prima deputato del Popolo delle libertà. Che così esprime indirettamente il suo sostegno alle parole di De Angelis, come finora nessun membro di governo aveva osato fare. Barbaro, peraltro, è amico stretto di Ciavardini, a sua volta cognato del funzionario laziale: in passato gli offrì un posto di lavoro all’Alleanza sportiva italiana, l’ente di promozione di cui è presidente dal 1994. “Di questa situazione ha la responsabilità politica la premier Meloni, che difende con il silenzio gli indifendibili. Ribadiamo, De Angelis deve dimettersi, e il sottosegretario Barbaro, vicino a Ciavardini e agli ambienti dell’estrema destra, dovrebbe chiedere scusa per il suo sostegno a De Angelis”, attacca il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.