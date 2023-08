Il colosso taiwanese di chip Tsmc, fornitore di gran parte dei big globali, a cominciare da Apple, conferma che costruirà una nuova fabbrica di semiconduttori a Dresda, in Germania. Il progetto di una “European Semiconductor Manufacturing Company” tedesca verrà realizzato con le tedesche Bosch, Infineon e l’olandese Nxp. Lo scrive la stessa Tsmc in un comunicato, che aggiunge che “si prevede che gli investimenti complessivi superino i 10 miliardi di euro, costituiti da apporti di capitale, prestiti e un forte sostegno da parte dell’Unione Europea e del governo tedesco”. La joint venture prevista sarà detenuta al 70% da Tsmc, mentre Bosch, Infineon e Nxp dovrebbero detenere ciascuna una quota azionaria del 10%.

Il progetto Tsmc di una fabbrica di semiconduttori a Dresda sarà sostenuto da Berlino “nel quadro dell’European Chips Act”, afferma in una nota Robert Habeck, ministro tedesco dell’Economia. “Poiché non solo l’azienda, ma anche la Germania come sede di investimento sono in una competizione internazionale, le cose devono muoversi rapidamente. Per questo motivo abbiamo consentito un avvio accelerato del progetto”, aggiunge Habeck, che sottolinea che le procedure formali di sovvenzione possono ora essere portate avanti. Il mese scorso la statunitense Intel ha annunciato che investirà 30 miliardi, sempre in Germania, per la costruzione di due impianti vicini alla città di Magdeburg. GlobalFoundries e STMicroelectronics intendo costruire una fabbrica di chip in Francia, che riceverà un significativo sostegno governativo. Il governo italiano sta discutendo con Intel per la costruzione di un sito produttivo che dovrebbe essere in Veneto o in Piemonte.