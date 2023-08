Una telefonata “brutale” di Giorgia Meloni al “suo” governatore Francesco Rocca, imposto negli scorsi mesi alla presidenza del Lazio, per dirgli che si aspetta un passo indietro da Marcello De Angelis, il capo comunicazione della Regione che in un post su Facebook ha negato le responsabilità neofasciste nella strage di Bologna, accertate da una sentenza definitiva. E spiegargli che il caso va risolto a livello regionale senza coinvolgere il governo nè tantomeno lei. Il retroscena, comparso su Repubblica, descrive il nervosismo della presidente del Consiglio per il nuovo episodio che mette in imbarazzo la destra al potere. Tanto che dentro Fratelli d’Italia è stato imposto il silenzio: né Rocca né De Angelis sono iscritti al partito e perciò si tratta di una questione tutta locale, è la linea che si tenta di far passare alla stampa. Nella serata di domenica il presidente della Regione è stato mandato avanti con un comunicato in cui ha precisato che il suo collaboratore parla a titolo personale, affermando di voler “valutare con attenzione il da farsi solo dopo averlo incontrato”. E se l’opposizione in coro ha chiesto le dimissioni chiamando in causa la premier, dai partiti di governo ancora non è uscita quasi una parola.

Tra le poche eccezioni c’è la capogruppo al Senato di Forza Italia Licia Ronzulli: “Ognuno può avere le proprie opinioni ma quando si ricopre un incarico nelle istituzioni non esistono pareri personali e nell’esternare si rischia di mettere in difficoltà l’ente che si rappresenta”, ha detto domenica sera a In onda su La7. Senza però spingersi a chiedere un passo indietro: la decisione, afferma, “spetta alla coscienza di ciascuno e al confronto che immagino ci sarà con il presidente Rocca”. Lunedì mattina si aggiunge l’ex capogruppo alla Camera Alessandro Cattaneo: “Negare la responsabilità neofascista significa innanzitutto negare la verità giudiziaria accertata in modo attento dalla magistratura”, dice, raggiunto da Repubblica. “Le dimissioni? È una decisione che deve prendere il presidente Rocca, ma quando si ricoprono ruoli del genere bisogna stare attenti”. Anche secondo il Corriere Meloni ha vissuto con “disagio e imbarazzo” l’uscita di De Angelis e si aspetta le sue dimissioni, che – si dice nel suo entourage – “sono l’unica via d’uscita“. Ma il governatore non ha intenzione di forzare la mano e proverà a superare le resistenze di De Angelis con un colloquio faccia a faccia.