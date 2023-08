“Con il mio primo marito (il fisico informatico Ernesto Hofmann, ndr) quando ci sposammo – nel 1970 – eravamo innamorati, ma a vent’anni fui sottoposta a un’operazione che mi impedì di avere figli. All’inizio a lui non importava, ma poi le cose cambiarono, gli venne voglia di bambini, e così nel 1978 le nostre strade si divisero”. Maria Giovanna Elmi si racconta in un’intervista a Il Gazzettino, e quando le viene chiesto che cosa pensi dell’utero in affitto replica: “Non chiederei mai a una donna di fare una cosa del genere. Non riesco neanche a pensarla. Perché non si adotta?”.

L’annunciatrice tv, nota come “la Fatina” per il programma Il dirigibile del 1975-1980, spiega di essere affezionata a quel personaggio: “Guai a chi me la toglie quell’etichetta. Mi ha dato popolarità, mi ha fatto debuttare come cantante per bambini, mi ha regalato tante esperienze fino alla conduzione di Sereno variabile”. Elmi, 83 anni il prossimo 25 agosto, da settembre tornerà nel cast di BellaMa’, il programma condotto da Pierluigi Diaco.