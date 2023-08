Filippo Ganna ha vinto l’oro nell’inseguimento ai Mondiali di ciclismo su pista di Glasgow. L’azzurro ha trionfato riuscendo a battere il britannico Daniel Bigham con soli 54 millesimi di secondo di vantaggio. “Grazie a Bigham per questa battaglia in questo fantastico velodromo”, ha commentato Ganna a caldo dopo la vittoria. “Abbiamo fatto un buon cammino di avvicinamento”, ha aggiunto, “anche se non perfetto”. È la sesta volta che il campione di Verbania raggiunge questo risultato.

Si tratta della seconda medaglia per l’Italia nell’inseguimento individuale. In precedenza Jonathan Milan aveva ottenuto il bronzo, imponendosi nettamente nel duello con il portoghese Ivo Oliveira.