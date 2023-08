È l’olandese Mathieu Van der Poel il vincitore della prova in linea dei Mondiali di ciclismo di Glasgow, in Scozia, dopo aver già vinto la Milano-Sanremo a marzo e la Parigi-Runaix appena lo scorso aprile. Un record senza precedenti per il neo campione che, nonostante una caduta dovuta alla pioggia a soli 16 km dal traguardo, ha vinto per distacco il percorso di 272 km da Edimburgo e Glasgow, precedendo di 1’37” il belga Wout Van Aert, che conquista il secondo gradino del podio, e di 1’45” lo sloveno Tadej Pogacar, medaglia di bronzo. L’italiano Alberto Bettiol chiude al decimo posto a oltre 4′ da Van der Poel, dopo essersi reso protagonista di un’azione in solitaria per circa 30km. Matteo Trentin è stato invece costretto a ritirarsi dopo una brutta caduta a circa 86km dalla fine. L’ultima vittoria italiana resta invece quella di Alessandro Ballan quindici anni fa a Varese. Van der Poel diventa così il primo olandese campione del Mondo dopo Joop Zoetemelk nel 1985. L’olandese in questa stagione ha vinto anche la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo, oltre ai Mondiali di ciclocross mai nessuno ci era riuscito.