Da pochi giorni Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono diventati genitori di Ginevra, ma nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne è finito nella bufera perché diversi utenti non gli hanno perdonato il fatto di essere già lontano dalla bambina per girare di discoteca in discoteca. Bisogna però tenere conto che Zelletta di professione è anche dj, e dunque per lui si tratta di lavoro.

Ad ogni modo gli hater non hanno gradito foto e video che lo vedevano divertirsi tra belle donne e consolle mentre Natalia rimaneva a casa a gestire la nuova arrivata in casa, esperienza che l’ha messa a dura prova come ha ammesso lei stessa (d’altronde “nessuno nasce imparato” diceva Totò). Zelletta ha deciso di non lasciar passare certe critiche, e ha risposto: “A tutti quelli che amano sparare ca****e dico… Secondo voi è facile allontanarsi dalla propria figlia nata da appena una settimana? Datevi una risposta da soli… Imbecilli”. E ancora, in una story: “Il mio lavoro mi porta a pubblicare determinati contenuti e condividere diverse esperienze. Sempre il mio lavoro comporta molti viaggi e questo sicuramente capiterà in futuro anche a Natalia”.