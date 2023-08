Nepotismo? Abuso di potere? O semplicemente una debacle sportiva? È diventato un caso, non solo in patria, il record (negativo) di 21”81 nei 100 metri dell’atleta somala Nasra Ali Abukar. L’atleta ha partecipato a una batteria di qualificazione dei 100 metri donne delle Universiadi in corso in Cina, chiudendo all’ottavo e ultimo posto ma, soprattutto, facendo registrare una delle peggiori performance di sempre nella disciplina in una gara internazionale. Il video della prova, che le è valsa anche la fama, attribuita da diversi giornali di “atleta più lenta del mondo”, ha fatto rapidamente il giro del web.

Fin dai primi istanti della gara la 20enne desta qualche perplessità: prima del via, ai blocchi di partenza, sembra voltarsi verso le altre per capire dove posizionare le scarpe da corsa; poi, data la lentezza, resta tagliata fuori dall’inquadratura video. Tanto che alla fine, dopo che la brasiliana Gabriela Mourao ha già tagliato il traguardo, la telecamera torna indietro e la inquadra alla fine della corsa, decisamente poco tecnica.

An untrained runner from Somalia has reportedly set a new record for the slowest 100m sprint after competing at the @FISU World University Games ????

Nasra Abukar Ali posted a time of 21.81 seconds, finishing a full 10 seconds behind the winner⏱ pic.twitter.com/95KOoCrapm

