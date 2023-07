Bronny James, figlio 17enne della stella Nba LeBron James, è stato dimesso dall’ospedale e sta riposando a casa, tre giorni dopo aver avuto un arresto cardiaco. La dottoressa Merije Chukumerije ha dichiarato che il giovane è stato “trattato con successo per un arresto cardiaco improvviso”. “È arrivato al Cedars-Sinai Medical Center pienamente cosciente, neurologicamente intatto e stabile”, ha spiegato. “E’ stato curato prontamente da personale altamente qualificato ed è stato dimesso a casa, dove sta riposando. Siamo fiduciosi per i suoi continui progressi e siamo incoraggiati dalla sua risposta, resilienza e dalla sua famiglia e il sostegno della comunità”.

Poche ore prima delle dimissioni del figlio, LeBron James aveva pubblicato un messaggio sui suoi canali social: “Voglio ringraziare le innumerevoli persone che inviano amore e preghiere alla mia famiglia. Lo sentiamo e ne sono molto grato. Tutti sono fantastici”, ha scritto. Per poi aggiungere: “Abbiamo la nostra famiglia unita, sana e salva, e sentiamo il vostro amore. Avrò altro da dire quando saremo pronti, ma voglio far sapere a tutti quanto il vostro supporto significhi per tutti noi!”