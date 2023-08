Una turista inglese di 44 anni è morta in costiera amalfitana a seguito di un grave incidente avvenuto, intorno alle 18.30, nello specchio d’acqua antistante il Fiordo di Furore. La donna si trovava a bordo di un motoscafo con conducente che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un veliero turistico, con decine di persone a bordo per un tour dei luoghi più suggestivi della zona. L’impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare in mare la turista che sarebbe finita nell’elica, riportando ferite multiple su tutto il corpo. Il marito ha riportato una lesione ad un arto, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Illesi i due figli della coppia, che si trovavano a bordo. Lievemente ferito lo skipper dell’imbarcazione – che era stata noleggiata – che è stato trasportato all’ospedale di Castiglione di Ravello. Le indagini sono state affidate ai militari della Capitaneria di Porto di Amalfi che ora sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Al momento, infatti, le cause dell’incidente sono ancora tutte da appurare.

Il motoscafo si è scontrato con un veliero a bordo del quale vi erano decine di persone. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, anche grazie al supporto di imbarcazioni private. Sulla banchina del porto di Amalfi sono arrivate due ambulanze del 118 ed è stato attivato anche l’elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale. Ma i medici, nonostante il tentativo di rianimare la turista 44enne, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per il marito, invece, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale. Al porto di Amalfi sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia che hanno provveduto a dare supporto durante le operazioni di soccorso. L’incidente ha provocato sgomento tra i turisti che in questa estate da sold out stanno affollando il borgo di Amalfi ed i comuni della costiera.

*foto da Wikipedia (Creative Commons) di Kārlis Dambrāns from Latvia