L’aula di Montecitorio ha approvato con 240 voti favorevoli, 5 contrari e 24 astenuti l’ordine del giorno a prima firma Foti (FdI) presentato al bilancio della Camera, che impegna il collegio dei questori a “mantenere per tutti i beneficiari, deputati ed ex deputati, la vigente normativa di calcolo su base contributiva” per il calcolo “delle indennità di fine mandato spettanti”. Tra i contrari il deputato Pd Piero Fassino, che prima ha puntato il dito contro “la demagogia” del testo: “Corrisponde – ha detto – a un impianto demagogico e populista che consente di alimentare una campagna contro il Parlamento e la politica da cui non verrà niente di buono”. Poi, in un secondo intervento in Aula sulle indennità e il bilancio, ha sventolato il cedolino dello stipendio da parlamentare. “Un luogo comune è che i parlamentari godano di stipendi d’oro, qui ho il cedolino di luglio 2023, è uguale per tutti – ha spiegato Fassino – Risulta che l’indennità lorda è di 10.435 euro, da cui giustamente vengono defalcati l’Irpef, l’assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati che è di 1000 euro, le addizionali regionali e comunali. Fatti questi giusti prelievi, l’indennità netta dei deputati è di 4718 euro al mese. Va bene? Sì. L’unica cosa che chiedo è che quando sento dire che i deputati godono di stipendi doro dico non è vero, perché 4718 euro al mese sono una buona indennità ma non sono uno stipendio d’oro“. L’esponente Dem però omette i diversi benefit che i deputati hanno a disposizione e che si vanno a sommare all’indennità, gonfiando considerevolmente l’importo totale mensile di cui beneficiano. Nel dettaglio, i deputati percepiscono anche una diaria mensile di 3500 euro circa per i costi del soggiorno a Roma (tale somma viene decurtata di 206 euro per ogni giorno di assenza del deputato dalle sedute dell’Assemblea in cui si svolgono votazioni con il procedimento elettronico) e un rimborso spesa per l’esercizio del mandato, pari a 3690 euro e destinato a coprire i costi dei collaboratori, delle consulenze e degli eventi a sostegno delle attività politiche. Inoltre i parlamentari hanno diritto a salire gratis su tutti i mezzi di trasporto oltre a un rimborso trimestrale per i viaggi fino a 4mila euro. Anche le spese telefoniche sono a carico dello Stato, con un rimborso di 1200 euro annui.