Circa 200 persone sono scese in strada a Napoli per partecipare al presidio spontaneo contro la cancellazione del Reddito di cittadinanza. In piazza Capuana, dove poi è partito un mini corteo non autorizzato che ha raggiunto il centro cittadino si è registrato un breve momento di tensione con i giornalisti poi subito rientrato. Tensione anche davanti alla sede di Fratelli d’Italia all’inizio di Corso Umberto. A proteggere il portone tre camionette della polizia davanti alle quali ci sono due file di agenti in tenuta antisommossa. I manifestanti hanno intonato cori contro l’eliminazione del reddito di cittadinanza e contro la premier Giorgia Meloni