Un bimbo di due anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo dopo essere venuto in contatto, tramite il proprio ciuccio caduto per terra, con del topicida, mentre giocava nel giardino di una parrocchia. È accaduto nel lodigiano, a San Martino in Strada. Il bimbo, che si trova in questo momento sotto osservazione, come precisa il parroco Davide Chioda, non è in pericolo di vita e dagli esami del sangue eseguiti presso l’ospedale di Bergamo è stato escluso che possano esserci dei peggioramenti nelle prossime ore.

Figlio di due profughi afgani, con la sua famiglia il piccolo è attualmente ospite dalla parrocchia, dove, nella mattina precedente all’incidente, era stato eseguito un intervento specializzato di derattizzazione. Dopo aver giocato in giardino il bimbo ha iniziato a sentirsi improvvisamente molto male e in pochi minuti è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri che indagano sull’episodio.