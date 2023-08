Sonia Bruganelli si è mostrata sui social abbronzata e senza trucco: “A volte il sole fa il lavoro del chirurgo, a parte il collo”. Tra diversi commenti di ammirazione non è mancato anche chi ha fatto notare gli effetti negativi del sole: “Il sole è un nemico per la pelle… fa venire delle macchie che neanche il chirurgo riesce a togliere”, “Secondo la mia opinione l’eccessiva esposizione al sole invecchia ulteriormente”. Tuttavia, un pensiero in particolare non è passato inosservato. Quale? Quello di Guendalina Canessa. L’ex gieffina, da sempre molto attenta al proprio aspetto fisico, ha commentato: “Ci sono dei macchinari medici amore che senza chirurgia….. tolgono 10 anni!!! Una volta al mese vieni a Milano ti indirizzo io. Sei troppo bella devi solo tenerti in ordine“. Frase, la sua, detta probabilmente con buone intenzioni, ma che non suona esattamente come un complimento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)