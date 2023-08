Il ritorno della casta ha la faccia di, che a Montecitorio si è alzato dal suo scranno e ha estratto il cedolino da parlamentare: “Prendo“. Una performance che ha scatenato la polemica. Non solo perché l’esponente del Pd ha omesso i diversia disposizione dei deputati. Mentre il governo cancella il reddito di cittadinanza e fa muro contro il salario minimo,infatti, alla Camera si è rischiato il. Un rischio evitato grazie all’ordine del giorno presentato da, capogruppo di, che ha impegnato il collegio dei questori a “mantenere per tutti i beneficiari, deputati ed ex deputati, la vigente normativa di calcolo su base contributiva” per il calcolo “dellespettanti”. Un odg approvato dal’aula dicon, 24 astenuti e 5 contrari.Tra i contrari proprio, che prima ha puntato il dito contro “la demagogia” del testo: “Corrisponde – ha detto – a un impianto demagogico e populista che consente di alimentare una campagna contro il Parlamento e la politica da cui non verrà niente di buono”. Poi, in un secondo intervento in Aula durante la discussione sul bilancio della Camera (in cui si è votato anche un odg di Maurizio Lupi che chiede all’ufficio di presidenza di aumentare il trattamento economico dei deputati parificandoli a quelli del Senato), ha sventolato ilUn luogo comune è che i parlamentari godano di, qui ho il cedolino di luglio 2023, è uguale per tutti – ha spiegato Fassino – Risulta che, da cui giustamente vengono defalcati l’Irpef, l’assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati che è di 1000 euro, le addizionali regionali e comunali. Fatti questi giusti prelievi, l’indennità netta dei deputati è diVa bene? Sì. L’unica cosa che chiedo è che quando sento dire che i deputati godono di stipendi doro dico, perché 4718 euro al mese sono una buona indennità ma“.L’esponente del Pd ha omesso i diversiche i deputati hanno a disposizione e che si vanno a sommare all’indennità, gonfiando considerevolmente l’importo totale mensile di cui beneficiano. Nel dettaglio, i deputati percepiscono anche una diaria mensile dicirca per i costi del soggiorno a(tale somma viene decurtata diper ogni giorno di assenza del deputato dalle sedute dell’Assemblea in cui si svolgono votazioni con il procedimento elettronico) e un rimborso spesa per l’esercizio del mandato, pari ae destinato a coprire i costi dei collaboratori, delle consulenze e degli eventi a sostegno delle attività politiche. Inoltre i parlamentari hanno diritto a salireoltre a un rimborso trimestrale per ifino a 4mila euro. Anche lesono a carico dello Stato, con un rimborso diannui. Sarà per questo motivo se a marcare le distanze dalle parole di Fassino è arrivata direttamente“Fassino ha parlato a titolo personale, in dissenso rispetto al voto del Pd. Noi continuiamo a batterci per il salario minimo”, dice la segretaria del Pd. Peccato: fosse per Fassino ilsarebbe fissato a