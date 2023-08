Il governo “sta prendendo a schiaffi chi è impegnato in prima linea ad aiutare lo Stato” nello stesso momento “in cui gli scaricate addosso la scelta di tagliare sul sociale”. Così Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e deputata del Movimento 5 stelle, replicando all’intervento del ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. “Le persone che sono in difficoltà e che voi state abbandonando – ha attaccato la pentastellata – si rivolgeranno agli amministratori locali. E questo è un atteggiamento vigliacco: scaricate sui sindaci le vostre incapacità”.

“Lo volete capire che l’unica cosa di buon senso che dovreste fare oggi è convocare un consiglio dei ministri?”, ha continuato l’ex prima cittadina, sottolineando che l’esecutivo vuole “nascondere i fallimenti”. “Voi avete paura di attaccare i potenti”, ha attaccato ancora Appendino.