“Trovo sacrosanto rispettare l’articolo 82 della Costituzione che disciplina forme e modalità delle commissioni d’inchiesta, il presidente della Repubblica mai immaginerebbe di interferire nel dibattito parlamentare in corso ma ha detto cose che condividiamo sul fatto che la commissione deve avere i limiti previsti dalla Costituzione”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato ribadisce la sua volontà di portare avanti il progetto della istituzione di una commissione di inchiesta sul Covid pur accogliendo le obiezioni del Colle. “Il nostro obiettivo – afferma Renzi – è sapere perché sono arrivati i soldati russi in Italia e chi li ha chiamati, perché si sono comprati i banchi a rotelle, come si sono decise le chiusure. Io la commissione d’inchiesta l’ho chiesta dall’inizio e non ci rinuncio. C’è qualcuno che ha paura della verità’”